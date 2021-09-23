Главы МИД «пятерки» членов Совбеза ООН обсудили Афганистан

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Главы МИД «пятерки» постоянных членов Совбеза (СБ) ООН обсудили с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем в рамках Генассамблеи ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в МИД России в четверг, 23 сентября.

— Были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня СБ с акцентом на текущую ситуацию в Афганистане. Участники переговоров подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия ИРА и странам-реципиентам беженцев, недопустимость расползания террористической и наркотической угроз по региону, — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи акцентировал императив поиска коллективных ответов на вызовы и угрозы современности с опорой на нормы международного права и Устав ООН. На постоянных членов Совбеза возложена особая ответственность перед мировым сообществом, приводит слова Лаврова сайт МИД.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежализ Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.