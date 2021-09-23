Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Главы МИД «пятерки» членов Совбеза ООН обсудили Афганистан

Иван Юминов

Политика
Главы МИД «пятерки» членов Совбеза ООН обсудили Афганистан
Фото: Twitter / MID_RF

Главы МИД «пятерки» постоянных членов Совбеза (СБ) ООН обсудили с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем в рамках Генассамблеи ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в МИД России в четверг, 23 сентября.

— Были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня СБ с акцентом на текущую ситуацию в Афганистане. Участники переговоров подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия ИРА и странам-реципиентам беженцев, недопустимость расползания террористической и наркотической угроз по региону, — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи акцентировал императив поиска коллективных ответов на вызовы и угрозы современности с опорой на нормы международного права и Устав ООН. На постоянных членов Совбеза возложена особая ответственность перед мировым сообществом, приводит слова Лаврова сайт МИД.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежализ Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

Читайте также:
ООНСерей ЛавровМИД России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте