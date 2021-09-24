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Движение по основному ходу на Комсомольском проспекте восстановили

Михаил Алимов

Происшествия
Движение по основному ходу на Комсомольском проспекте восстановили
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Комсомольский проспектКарта всех событий

На Комсомольском проспекте в столице восстановили движение по основному ходу. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение по основному ходу восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Движение перекрывали примерно в 04:30 из-за крупного пожара в общежитии Военного университета Министерства обороны РФ. Перекрытие произошло на дублере Комсомольского проспекта и нескольких полосах по основному ходу.

Пожар начался в общежитии Военного университета Минобороны ночью в пятницу, 24 сентября. Оно находится на Комсомольском проспекте, 20, строение 1. Проводилась эвакуация людей. Пожару присвоен третий уровень сложности. Площадь возгорания увеличилась до 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Произошло обрушение кровли в горящем здании. Приблизительно в 6:00 его потушили. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

23 сентября произошел еще один инцидент, связанный со столичными вузами. Около ста человек эвакуировались из корпуса ВШЭ в центре Москвы из-за задымления. Позже стало известно, что в подвале, где идет реконструкция, загорелся строительный мусор.

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