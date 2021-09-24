Опубликован список погибших и пострадавших в экспедиции на Эльбрус

Фото: ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике

В Сети появился список туристов, которые погибли и пострадали в ходе экспедиции на Эльбрус.

Так, в результате трагедии погибли Макарова Анна 1985 года рождения, Борисов Вячеслав 1982 года рождения, Нестерова Елена 1989 года рождения, Жигулина Анастасия, родившаяся в 1981 году, и 32-летняя Гальчук Ирина.

Пострадали и были доставлены в медицинские учреждения руководители группы Никифоров Антон и Чуйков Илья, а также Венерский Денис из Санкт-Петербурга, Долгов Дмитрий из Москвы, Попов Сергей из Перми, Беликова Марина из Челябинска, Резникова Екатерина из Новороссийска, петербуржцы Нестеров Артем и Солоненко Анна, Антипов Виталий из Новороссийска и Кипкеев Таулан, передает Telegram-канал Mash.

Видео: МЧС Кабардино-Балкарии

На горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи вечером 23 сентября. Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти.

Через некоторое время стало известно, что гид, который сопровождал терпящих бедствие на Эльбрусе альпинистов, бросил группу.

В результате случившегося Следственный комитет в Кабардино-Балкарии организовал доследственную проверку.

Ночью 24 сентября поступила информация, что жертвами трагедии стали пять человек.