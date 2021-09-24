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Музей Москвы запускает образовательный курс, посвященный арт-терапии

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Москвы запускает образовательный курс, посвященный арт-терапии
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей Москвы с 29 сентября по 25 мая приглашает горожан и гостей столицы на образовательный курс, посвященный арт-терапии. Ведущие зарубежные и российские эксперты прочтут лекции о специфике метода и его применении.

Курс призван познакомить участников с основами арт-терапии и различными методиками ее использования, в том числе в музеях. Занятия будут проходить по трем направлениям: «Арт-терапия», «Музейная арт-терапия» и «Арт-терапия для специалистов».

В рамках программы запланированы следующие лекции: «Арт-терапия: Что это такое?», «Арт-терапия для семьи», «Арт-терапия для разных возрастов», «Музейная арт-терапия: введение», «Музейная арт-терапия: изучение образов музея — изучение моего образа. Арт-психотерапия в Национальном музее современного искусства, Афины», «Музейная арт-терапия: третий возраст», «Арт-терапия в работе с запросом клиента: травма», «Арт-терапия и другие модальности», «Арт-терапия: вызовы и форматы в меняющемся мире».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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