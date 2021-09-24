Информация об угрозах стрельбы в школе Балашихи не подтвердилась

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Информация об угрозах стрельбы в школе в подмосковной Балашихе не подтвердилась. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

— В социальной сети «ВКонтакте» была распространена информация о якобы готовящейся стрельбе в школе № 25 в Балашихе, — рассказал собеседник агентства.

Правоохранители проверили истинность этих сообщений и ничего не обнаружили. Теперь им предстоит выяснить, кто стал распространителем ложных сведений.

До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе силовики проверяют сообщения в соцсетях об угрозах стрельбы в школе. По словам администрации учебного заведения, ситуация находилась под контролем. Угрозы для детей нет.

В этот же день задержали молодого человека, который готовил нападение на школу в Краснодарском крае.

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Занятия в университете отменили до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.