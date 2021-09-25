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Один человек погиб в результате пожара на Алтуфьевском шоссе

Анастасия Волоснова

Происшествия
Один человек погиб в результате пожара на Алтуфьевском шоссе
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Сторожевая будка загорелась на Алтуфьевском шоссе в столице. Об этом «Вечерней Москве» рассказал в субботу, 25 сентября, источник в экстренных службах.

Пожар произошел 25 сентября в будке сторожа на территории автосервиса на Алтуфьевском шоссе. В помещении загорелись личные вещи и мебель, после чего они самостоятельно потухли.

В результате пожара погиб один человек. Причина появления огня не уточняется.

Другой пожар начался в общежитии Военного университета Минобороны ночью в пятницу, 24 сентября. Здание находится на Комсомольском проспекте, 20, строение 1. Проводилась эвакуация людей. Пожару был присвоен третий уровень сложности.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 1000 квадратных метров. Произошло обрушение кровли в горящем здании. Приблизительно в 6:00 его потушили. В результате возгорания пострадали двое пожарных.

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