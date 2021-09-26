Талибы* обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

Талибы* патрулируют Кандагар / Фото: EPA

Таджикистан вмешивается во внутренние дела Афганистана. Об этом заявил и. о. заместителя главы правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан»*, Абдул Гани Барадар в интервью телеканалу Al-Jazeera.

— Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие, — цитирует представителя талибов* РИА Новости.

До этого сообщалось, что представители радикального движения «Талибан»* запретили жителям южной афганской провинции Гильменд носить стильные прически и брить бороды.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.