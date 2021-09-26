Талибы* запретили носить стильные прически и брить бороды в афганской провинции Гильменд

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Представители радикального движения «Талибан»* запретили жителям южной афганской провинции Гильменд носить стильные прически и брить бороды. Об этом говорится в письме талибов*, которое было обнародовано в воскресенье, 26 сентября.

С рекомендацией не делать укладку и не трогать бороду представители движения выступили на встрече с сотрудниками мужских парикмахерских в городе Лашкаргах.

В распоряжении талибов* также говорится, что в мужских салонах не следует включать музыку, передает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.