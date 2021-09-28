«Душили жертв»: троих серийных похитителей мобильных телефонов задержали в Москве

Фото: МВД

Россия, Москва, проезд Ольминского Карта всех событий

Столичная полиция задержала троих приезжих мужчин, которые подозреваются в серии разбойных нападений. Об этом во вторник, 28 сентября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, в один из дней задержанные совершили сразу три нападения. Одно из них произошло на Староалексеевской улице: преступник подошел к прохожему и спросил дорогу до метро, через мгновение его сообщники подбежали и начали душить мужчину. Воспользовавшись моментом вопрошающий похитил у своей жертвы мобильный телефон и другие ценные вещи.

Позже в тот же день преступники совершили еще два нападения, в ходе которых похитили еще два мобильных телефона. Вскоре они были задержаны.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в проезде Ольминского, недалеко от хостела, где они проживали. Ими оказались трое приезжих в возрасте от 17 до 25 лет, один из которых ранее судим, — рассказал Васенин.

Видео: ГУ МВД по Москве

Материальный ущерб от действий злоумышленников составил 50 тысяч рублей. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Согласно статистике МВД, за январь — август 2021 года в России совершено более 1,3 миллиона преступлений, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В результате преступлений на территории России погибли почти 16 тысяч человек и еще свыше 22 тысяч пострадали.

В структуре преступности за указанный период преобладают кражи (35,8 процента). На втором месте идет мошенничество (16,4 процента), на третьем — нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (3,3 процента).