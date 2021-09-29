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Тыкву с рекордным весом более 260 килограммов вырастили в Дагестане

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Тыкву с рекордным весом более 260 килограммов вырастили в Дагестане
Фото: pixabay.com

В Дагестане вырастили тыкву весом 265 килограммов. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на региональный минсельхозпрод.

В республике состоялся фестиваль тыквы, в ходе которого и прошел конкурс на самый крупный плод. Чтобы взвесить самый большой из них, использовали трактор.

Тыкву вырастил местный фермер Тажутдин Мусаилов. Победители и призеры конкурса получили денежные вознаграждения и почетные грамоты Министерства сельского хозяйства Дагестана.

Всего в республике ежегодно выращивают около 70 тысяч тонн тыквы. Для того чтобы вырастить плод-рекордсмен, необходима долгая работа с генетическими скрещиваниями.

2 октября в Клину пройдет гастрофестиваль «Золотой кабачок». Гости праздника смогут попробовать различные блюда из полезного овоща, принять участие в многочисленных конкурсах и мастер-классах.

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