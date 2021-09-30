Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач-эпидемиолог оценил необходимость вакцинации для беременных

Ирина А. Игнатенко

Общество
Врач-эпидемиолог оценил необходимость вакцинации для беременных
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, стоит ли беременным делать прививку от коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул, что безопасность и эффективность вакцин подтверждены результатами клинических испытаний. Достаточное число беременных прошло вакцинацию без последствий для здоровья.

По словам врача, будущие матери всегда были более подвержены возможным осложнениям от различных вирусных заболеваний. Осложнения многократно повышают риски прерывания беременности, поэтому стоит заранее обезопасить себя и будущего ребенка и пройти вакцинацию.

— Частота тяжелого течения ковида у беременных, число летальных исходов, влияние вируса на организм будущей матери — все это должно быть весомым аргументом в пользу вакцинации, — пояснил врач в комментарии изданию «Невские новости».

30 сентября стало известно, что оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции в России уже получили более 40 миллионов граждан.

Читайте также:
КоронавирусВакцинацияЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте