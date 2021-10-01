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День открытых дверей пройдет в Еврейском музее

Ольга Маркова

Развлечения
День открытых дверей пройдет в Еврейском музее
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
ул. Образцова, д. 11, стр. 1А Карта всех событий

Еврейский музей и центр толерантности 4 октября приглашает москвичей и гостей столицы на день открытых дверей. В этот день все желающие смогут посетить основную экспозицию музея бесплатно.

Кроме того, в понедельник посетителям будет доступна обзорная экскурсия по основной экспозиции музея «От античности до перестройки».

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

Днем ранее в Еврейском музее стартует новый цикл лекций «Малая форма: кино». Посетители узнают о возможностях российского кинематографа на заре его появления и посмотрят несколько редких кинопленок.

Сеть кинотеатров «Москино», в свою очередь, с 4 по 12 октября зовет на показы седьмого Московского еврейского кинофестиваля. В афише — исторические драмы, остроумные комедии и программы короткого метра. Показы пройдут в кинотеатре «Звезда».

Отдельные показы посвящены фильмам «Шалом, папик», «Антон» (ленте, ставшей посмертной работой грузинского режиссера Зазы Урушадзе, номинантки на «Оскар» за фильм «Мандарины»), «Кафе Зелиг» и «Зимний путь», экранизации документальной автобиографической книги радиоведущего Мартина Голдсмита «Неугасимая симфония: Правдивая история музыки и любви в нацистской Германии».

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