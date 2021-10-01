Власти Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

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Власти Свердловской области ввели для некоторых категорий граждан обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба местного Роспотребнадзора.

— Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан, — говорится в сообщении.

Так, те местные жители, которые оказывают в регионе образовательные услуги, а также те, кто занят в сферах обслуживания на объектах торговли, в финансовых организациях, в местах общественного питания и других, должны сделать прививку до 5 октября.

Кроме того, вакцинироваться также будут обязаны муниципальные служащие и сотрудники органов власти.

До 1 ноября они должны будут привиться первым компонентом вакцины, а до 1 декабря — вторым.

По данным главного санитарного врача региона, в период с 20 по 26 сентября в Свердловской области коронавирусом заболели более 3,6 тысячи человек, передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские регионы принимают ограничительные меры в зависимости от изменений эпидемиологической обстановки в стране.

Также он отметил, что в России наблюдается увеличение числа заболевших COVID-19. Такая ситуация, по его словам, требует внимания.

1 октября в России выявили 24 522 новых случая коронавируса в 85 регионах. За последние сутки в стране также зафиксировали 887 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 за сутки в РФ полностью поправились 19 955 пациентов.