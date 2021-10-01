Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Власти Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Власти Свердловской области ввели для некоторых категорий граждан обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба местного Роспотребнадзора.

— Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан, — говорится в сообщении.

Так, те местные жители, которые оказывают в регионе образовательные услуги, а также те, кто занят в сферах обслуживания на объектах торговли, в финансовых организациях, в местах общественного питания и других, должны сделать прививку до 5 октября.

Кроме того, вакцинироваться также будут обязаны муниципальные служащие и сотрудники органов власти.

До 1 ноября они должны будут привиться первым компонентом вакцины, а до 1 декабря — вторым.

По данным главного санитарного врача региона, в период с 20 по 26 сентября в Свердловской области коронавирусом заболели более 3,6 тысячи человек, передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские регионы принимают ограничительные меры в зависимости от изменений эпидемиологической обстановки в стране.

Также он отметил, что в России наблюдается увеличение числа заболевших COVID-19. Такая ситуация, по его словам, требует внимания.

1 октября в России выявили 24 522 новых случая коронавируса в 85 регионах. За последние сутки в стране также зафиксировали 887 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 за сутки в РФ полностью поправились 19 955 пациентов.

Читайте также:
Свердловская областьВакцинацияВласть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте