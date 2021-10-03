Москвичам расскажут о том, как в столице реставрируют исторические здания

Фото: Главархив Москвы

Цикл бесплатных экскурсий по ключевым объектам жилого фонда Москвы пройдет в городе с 4 по 10 октября. Проект создан ко Всемирному дню архитектуры, который в текущем году отмечается в понедельник, 4 октября.

Экскурсии для москвичей будет проводить победитель конкурса «Лучший гид Москвы» Георгий Макеев. Ежедневно он будет ждать всех желающих у Дома со львами по адресу Ермолаевский переулок, 9. Время сбора — 10:00. Для того чтобы присоединиться к экскурсии, регистрироваться не нужно.

В процессе прогулочной лекции слушатели узнают интересные истории о жителях Москвы, научатся отличать модерн от неоклассики, а также услышат секреты нетуристических мест города. Кроме того, москвичи наглядно увидят, как преображается Москва за счет капитального ремонта.

Программа мероприятия начнется с рассказа о знаменитом генеральском Доме со львами. Его построили известные архитекторы Михаил Дзисько и Николай Гайгаров.

Важнейшей и крайне сложной задачей города является сохранение оригинального архитектурного декора этого здания, а также приведение в порядок его исторического портрета.

Соседний доходный дом Александра Сидамон-Эристова является ярким представителем архитектурного направления неоклассицизма. В настоящее время в здании ведется ремонт инженерных систем и теплоснабжения.

Жилой дом треста «Теплобетон» на Спиридоновке значительно отличается от остальных объектов, о которых расскажет экскурсовод. Он выделяется за счет экспериментального фасада и необычного барельефа. Дом 1933 года постройки также включен в программу капитального ремонта. Специалисты уже отреставрировали там крышу, подвальное помещение и фасад. О его истории москвичам также поведают в ходе прогулки, передали на официальном сайте мэра Москвы.