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Появились подробности задержания подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области

Илья Ашуров

Происшествия
Появились подробности задержания подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области
Фото: Пресс-служба Госдумы

Полицейские, задержавшие подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбургской области, рассказали детали произошедшей погони. Видео с рассказом полицейских опубликовала пресс-служба МВД.

— В вечернее время поступила ориентировка об угоне автомобиля в районе улицы Добровольского, дом 10б. Начали отрабатывать дворы, — рассказывает один из сотрудников патрульно-постовой службы.

Они с напарником заметили угнанный автомобиль — началась погоня. В какой-то момент преступник бросил машину, решив спрятаться в одном из близлежащих зданий.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России

— Обследуя территорию детского сада, я обратил внимание на человека, который шел в мою сторону. Когда я его окликнул, он представился сторожем детского сада. Но когда я стал к нему приближаться — обратил внимание, что он похож на подозреваемого в преступлении, совершенном в Гае, — вспоминает второй участник преследования.

Поняв, что его вычислили, преступник вновь попытался убежать. Его поймали в момент, когда он хотел перелезть через забор. При задержании злоумышленник оказывал сопротивление, сообщает «МВД Медиа».

30 сентября после возгорания в одном из домов в городе Гае под Оренбургом были обнаружены тела трех девушек с признаками насильственной смерти. Ими оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру.

В воскресенье, 3 октября, полиция Оренбургской области установила подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае. После этого региональное следственное управление Следственного комитета РФ рассказало, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность 29-летнего Александра Лазарева к убийству трех девушек в Гае в Оренбургской области. Вскоре подозреваемого задержали.

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