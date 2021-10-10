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Более двух миллионов бесплатных пересадок на наземном транспорте сделали в Москве за месяц

Илья Ашуров

Город
Более двух миллионов бесплатных пересадок на наземном транспорте сделали в Москве за месяц
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С момента запуска бесплатных пересадок на наземном общественном транспорте в столице ими воспользовались свыше двух миллионов раз. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, жители города позитивно восприняли нововведение. Об этом, в частности, свидетельствует голосование на платформе «Активный гражданин».

— Более 2 миллионов пересадок за месяц и больше 96 процентов проголосовавших по достоинству оценили нововведение. Пассажиры, которые совершают пересадки регулярно, могут сэкономить порядка 11 тысяч рублей в год. Теперь можно строить самый удобный маршрут, не задумываясь о дополнительной стоимости поездки, — сказал Ликсутов.

1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что пересадки с одного наземного маршрута на другой в Москве станут бесплатными. Пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов бесплатная в течение 90 минут с начала поездки. По словам главы города, данное решение позволит сделать наземный транспорт в Москве более популярным среди москвичей.

Модернизация транспортной системы города — одна из приоритетных задач московских властей. Так, в субботу, 4 сентября, Сергей Собянин сообщил, что Московское центральное кольцо (МЦК) и Киевское направление Московской железной дороги (МЖД) свяжет соединительная линии в 2022 году.

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