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«Нос собрали»: избитый в метро Роман Ковалев рассказал о самочувствии

Анастасия Колоскова

Происшествия
«Нос собрали»: избитый в метро Роман Ковалев рассказал о самочувствии
Фото: Telegram-канал 112

Роман Ковалев, который заступился за девушку в вагоне электропоезда столичного метро и был жестоко избит тремя мужчинами, идет на поправку. Об этом молодой человек сообщил в воскресенье, 10 октября, в соцсетях, опубликовав свежую фотографию.

— Выздоровление идет полным ходом. Нос собрали, отек с глаза сильно спал, что не может не радовать, — написал он в своем Instagram-аккаунте. Роман поблагодарил всех, кто поддерживает его теплыми словами.

За несколько часов публикация Ковалева собрала более 6 тысяч лайков.

«Повезло очень вашей девушке и маме, вы настоящий защитник! Браво»; «Лечись, отдыхай, ты справедливо был награжден не только материально, но и по-человечески — народным уважением»; «Здоровья вам и низкий поклон родителям за то, что воспитали настоящего мужчину», — прокомментировали новый пост Романа подписчики.

До этого Ковалев рассказал о том, что произошло в вагоне метро. По словам молодого человека, он не испытывал страха, а просто почувствовал, что «нужно подойти». Вначале его ударили в челюсть, а потом «начали месить». Роман отметил, что в это время все пассажиры перебежали в другую часть вагона и ни у кого не хватило смелости за него заступиться.

Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская». Трое мужчин беспричинно приставали к другим пассажирам, высказывая в их адрес угрозы и оскорбления.

Когда одна из пассажирок сделала им замечание, мужчины проявили агрессию и выплеснули ее на заступившегося за девушку Ковалева.

Они напали на молодого человека, избив его ногами и применив против него бойцовские приемы. Позже Романа с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Вскоре всех троих агрессоров задержали. Ими оказались приезжие из Дагестана в возрасте от 21 до 26 лет. Примечательно, что двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Побои».

6 октября суд отправил в СИЗО до 5 декабря всех троих фигурантов уголовного дела.

7 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал ужесточить статью УК по делу об избиении мужчины в метро. Он поручил следователям возбудить уголовное дело о покушении на убийство и о применении насилия в отношении представителя власти.

Председатель комитета также поручил подготовить документы для награждения Романа Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

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