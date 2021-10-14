Хор Сретенского монастыря выступит в КЦ «Меридиан»

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Культурный центр «Меридиан» 9 ноября приглашает жителей и гостей столицы на концерт хора Сретенского монастыря «Любимые песни». В программу вошли лучшие народные и советские русские песни.

Хор Сретенского монастыря — уникальное явление современного хорового искусства. Коллектив обладает не только великолепным и разнообразным репертуаром, но и профессиональной исполнительской манерой. Мужской хор, возглавляемый регентом, заслуженным артистом России Н. С. Жилой, не раз покорял слушателей разных стран. Его концертные программы звучали в лучших залах более чем 45 стран мира. Хор является исполнителем Гимна России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба хора.

Дом музыки 21 октября зовет горожан на Гала-концерт победителей Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева. Мероприятие пройдет в Светлановском зале.

Победители конкурса впервые выступят с маэстро Владимиром Спиваковым и «Виртуозами Москвы». Талантливые пианисты Екатерина Лакеева, Шао Цзыюй (Китай) и Ева Гарет (Румыния) вместе с прославленными музыкантами исполнят сочинения Гайдна и Моцарта.