Захарова осудила «бесчеловечный» теракт в афганском Кандагаре

Фото: МИД РФ

Целью бесчеловечных акций наподобие теракта в Кандагаре являются разжигание религиозной розни и эскалация внутриполитического конфликта в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 15 октября.

— Это уже не первая террористическая атака, направленная против мусульман-шиитов в Афганистане после прихода к власти движения талибов*. Очевидно, что организаторы таких акций ставят своей целью разжигание религиозной розни и эскалацию внутриполитического конфликта, — рассказала дипломат.

Россия, по ее словам, осуждает этот «бесчеловечный террористический акт». МИД, как уточнила представитель ведомства, рассчитывает, что организаторов удастся найти и они понесут суровое наказание.

Министерство выразило соболезнования родным и близким погибших, а также пожелало выздоровления пострадавшим. Афганским властям следует принять дополнительные меры для обеспечения безопасности по всей стране, приводит слова Захаровой сайт МИД.

15 октября около шиитской мечети в Кандагаре во время пятничной молитвы прогремел мощный взрыв. По данным СМИ, в результате инцидента погибли около 40 человек, также сообщалось о 20 пострадавших.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.