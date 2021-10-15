«Новый позор»: американцы разочаровались от инцидента с эсминцем США

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Попытка эсминца Chafee ВМС США нарушить государственную границу России около залива Петра Великого является «позорной». Об этом заявил ряд американских читателей Daily Mail в пятницу, 15 октября.

— Новый день. Новый позор для нас, американцев, — написал один из пользователей.

Другой читатель пожаловался, что президент США Джо Байден превратил американцев в «неженок». Ему вторит еще один человек, говоря, что Байден после Афганистана стал «убегать, когда становится трудно».

При этом один из пользователей решил вступиться за американских моряков. По его словам, «игры» в холодную войну закончились для России «не очень хорошо», отмечается на сайте газеты.

15 октября в Минобороны сообщили, что эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в море около Владивостока. Судно взяло обратный курс после приближения к БПК «Адмирал Трибуц» на расстояние менее 60 метров.

Корабль, как уточнили в министерстве, сперва проигнорировал предупреждение военных и продолжил попытку пересечения государственной границы в Японском море. Действия экипажа эсминца, по мнению Минобороны, являются грубым нарушением международных правил.