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Диетолог рассказала, кому не стоит есть кальмаров

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог рассказала, кому не стоит есть кальмаров
Фото: sxc

Кальмары являются сильным аллергеном, поэтому употребление в пищу этого морского деликатеса на волне популярности сериала «Игра в кальмара» может быть опасно для жизни и здоровья. Такое предостережение озвучила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

— Кальмар — это прежде всего белок. Не у каждого человека есть индивидуальная переносимость этого продукта. Если однажды встреча с этим белком была и у человека было неважное самочувствие, то повторная встреча с таким продуктом может дать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока, — пояснила она в комментарии Life.ru.

Диетолог уточнила, что опасность представляют и реакции замедленного типа, когда человек не ощущает дискомфорта от употребления какого-либо продукта, но со временем появляются проблемы со здоровьем. Так, бывает сложно заподозрить, что злоупотребление теми же кальмарами привело к проблеме с щитовидной железой, с суставами или с кожей, а такие случаи встречаются в медицинской практике.

Диетолог также отметила, что стоит питаться разнообразно, один продукт не должен преобладать в рационе. Кроме кальмара, существует много продуктов с большим содержанием белка.

Не стоит забывать и о том, что источники белка должны быть свежими, их нужно правильно обработать и хранить без нарушений, не допускать повторного замораживания.

До этого ученые рассказали о полезных свойствах грецких орехов.

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