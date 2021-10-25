Эксперт сообщил о замедлении роста цен на лекарства в России

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С января текущего года по июнь рост цен на лекарства в России составил 7,6 процента. Однако по итогам начала осени годовая инфляция в этой сфере снизилась до 7,1 процента. Об этом рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Он считает, что главными причинами роста цен на лекарственные препараты стали ажиотажный спрос на отдельные препараты, влияние системы маркировки и пересмотр цен на препараты ЖНВЛП.

— Главным фактором повышения цен на лекарства до конца года будет увеличение спроса в связи с ростом заболеваемости. Скорее всего, четвертый квартал года будет сопровождаться ростом инфляции, но о каких величинах будет идти речь, пока сказать очень сложно, — заключил эксперт, передает «Прайм».

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