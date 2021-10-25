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В Сети впервые опубликовано фото «дельта»-штамма коронавируса, на который приходится подавляющее большинство новых случаев заражения в России и остальном мире. Уникальными кадрами с РИА Новости поделился Центр «Вектор».

— Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Реальные изображения «дельта»-штамма коронавируса из коллекции ГНЦ ВБ «Вектор», снятые на камеру электронного микроскопа, — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что ультратонкие срезы клеток, залитых в эпоксидные смолы, окрасили по стандартной методике для взятия проб с помощью электронного микроскопа.

До этого сообщалось, что специалистам Центра Гамалеи удалось подтвердить эффективность вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» против штамма «дельта». Оценкой эффективности препарата послужили данные московских регистров вакцинации, а также статистика заболеваемости COVID-19. Информация была получена благодаря массовому тестированию жителей Москвы на наличие антител IgG к RBD-домену S-белка с мая по конец июня.

Тестирование позволило определить долю серопозитивных москвичей, которых на начало июня было 46 процентов. Эффективность вакцины нельзя было бы подсчитать без знания уровня коллективного иммунитета.

Молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в комментарии «Вечерней Москве» рассказал, что новая мутация штамма «дельта», скорее всего, будет не такой агрессивной, как предыдущие варианты этой линии COVID-19. По словам ученого, у штамма «дельта» и без того множество мутаций, и процесс этот, скорее всего, продолжится.