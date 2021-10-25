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Следствие просит отправить под стражу фигурантов дела о взрыве на заводе под Рязанью

Илья Ашуров

Происшествия
Следствие просит отправить под стражу фигурантов дела о взрыве на заводе под Рязанью
Фото: МЧС

Следствие просит арестовать руководителей компании ООО «Разряд». На заводе этой организации 22 октября произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного суда.

— Поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря 2021 в отношении Нистраткина Сергея Евгеньевича, Егоршина Александра Всеволодовича, занимающие должность генеральных директоров (ООО «Разряд» — прим. «ВМ»), — сказал собеседник «ВМ».

Пресс-секретарь также добавил, что вышеупомянутые лица подозреваются в совершении преступления по уголовной статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

До этого временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян подтвердил, что причиной аварии в цехе рязанского завода стал взрыв.

Взрыв на заводе под Рязанью

В пятницу, 22 октября, в Рязанской области в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки, произошел пожар. Открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

На момент пожара в цехе находились 17 человек. Все они погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Официальная причина трагедии пока не озвучена. Однако, по информации источников, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса.

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