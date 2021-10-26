Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели во всех регионах РФ
Обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции ввели во всех субъектах России для некоторых категорий граждан. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 26 октября.
— На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ, — передает РИА Новости слова руководителя ведомства.
До этого Анна Попова выразила мнение, что возникающие мутации коронавирусной инфекции не вызывают серьезных опасений. Однако россиянам необходимо вакцинироваться с целью предотвращения пандемии.
Чем медленнее, добавила она, прививаются граждане, тем быстрее заболевание адаптируется к новым условиям.
Также глава Роспотребнадзора сообщила, что необходимый для защиты от COVID-19 уровень антител до сих пор неизвестен. Вторым важным вопросом, по ее словам, является наличие уровня антител для диагностики.
При этом Попова порекомендовала россиянам ограничить свои контакты и не совершать поездок в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.