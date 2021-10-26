Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели во всех регионах РФ

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Обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции ввели во всех субъектах России для некоторых категорий граждан. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 26 октября.

— На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ, — передает РИА Новости слова руководителя ведомства.

До этого Анна Попова выразила мнение, что возникающие мутации коронавирусной инфекции не вызывают серьезных опасений. Однако россиянам необходимо вакцинироваться с целью предотвращения пандемии.

Чем медленнее, добавила она, прививаются граждане, тем быстрее заболевание адаптируется к новым условиям.

Также глава Роспотребнадзора сообщила, что необходимый для защиты от COVID-19 уровень антител до сих пор неизвестен. Вторым важным вопросом, по ее словам, является наличие уровня антител для диагностики.

При этом Попова порекомендовала россиянам ограничить свои контакты и не совершать поездок в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.