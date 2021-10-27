«Пусти козла в огород»: Аксенов высказался о возвращении скифского золота Украине

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Россия делает все возможное для возвращения скифского золота обратно в Крым. Он также высказал опасение, что артефакты могут бесследно пропасть после передачи их Украине.

По словам политика, МИД и правительство РФ сейчас делают все необходимое, чтобы коллекция золота была возвращена в Крым.

— Все, что украинским чиновникам отдадут на хранение, похоже, концов не найдут больше. Только ФСБ сможет найти в конце, где находится наше достояние, артефакты, — передает РИА Новости слова Аксенова.

Само решение о передаче коллекции артефактов Украине глава Крыма охарактеризовал фразой «пусти козла в огород».

В феврале 2014 года драгоценную коллекцию из двух тысяч экспонатов вывезли на выставку в Амстердам из четырех музеев, расположенных в Крыму. Но после вхождения полуострова в состав РФ Голландия отказалась возвращать артефакты и Украине, и Крыму. Такое решение принял судья. Несколько лет вопрос оставался нерешенным, но во вторник, 26 октября, амстердамский апелляционный суд постановил передать украинской стороне скифское золото.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после решения амстердамского суда о передаче скифского золота Украине вернет и Крым. Политик назвал решение амстердамского суда долгожданной победой и выразил благодарность суду.