Семье погибшей из-за взрыва газа в Набережных Челнах девушки выплатили миллион рублей

Фото: Пресс-служба мэра

Власти Татарстана выплатили семье погибшей при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах девушки миллион рублей. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе президента республики.

— Согласно постановлению правительства Республики Татарстан, семье погибшей выплачен 1 миллион рублей. Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести, будут выплачены суммы от 300 до 100 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Предусмотрены и другие компенсационные выплаты — разово по 10 тысяч рублей, а также на восстановление утраченного имущества. Кроме того, власти проведут ремонт пострадавшего дома, передает ТАСС.

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По последней информации, пострадали пять человек, одна из пострадавших позже умерла. Спасатели также эвакуировали 93 жильца.

Следователи возбудили уголовное дело.

Также заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев заявил, что жильцам пострадавшей от взрыва газа пятиэтажки окажут необходимую финансовую помощь.

Позже в СК сообщили, что владелец квартиры, в которой произошел взрыв газа, злоупотреблял алкогольными напитками и состоял на учете у нарколога.

По данным следствия, мужчина в 2010 году отказался от услуг газоснабжения. При этом металлическая заглушка была установлена на газовой плите гражданина.