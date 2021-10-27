Московский планетарий опубликовал астрономический прогноз на ноябрь

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Луна достигнет пика орбиты 21 ноября, а 30 ноября будет завершена активность метеоритного потока Леониды. Об этом сообщили в Московском планетарии.

5 ноября стартует новолуние, а также Уран вступает в силу и противостояние с Солнцем. На следующий день Луна будет в ближайшей точке от Земли, а позднее она пройдет севернее Антареса.

17 и 18 ноября ожидается наступление основной метеоритной активности потока Леониды. 21 ноября Луна достигнет пика орбиты, а шесть дней спустя окажется в последней фазе.

29 ноября Меркурий достигнет высшего соединения с Солнцем. 30 ноября знаменует собой завершение активности потока Леониды, отмечается на сайте планетария.

27 октября сообщалось, что астрологи убеждены в том, что время рождения человека отражается на его судьбе. Они рассказали, по какой причине могут умереть разные знаки зодиака.

Так, Рыбы не могут переносить одиночество. По этой причине они легко впадают в депрессию или погружаются в зависимость от алкоголя или наркотиков. Астрологи рекомендуют близким Рыб уделять им больше времени, чтобы не навещать их в больнице.