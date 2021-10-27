Правительство обсудит предварительные итоги уборки урожая в России

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Правительство России в ходе заседания 28 октября обсудит предварительные итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 27 октября.

— На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о предварительных итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году, — говорится в сообщении.

Посевная площадь в этом году составила 79,9 миллиона гектаров, что соответствует уровню 2020 года. Площади под зерновыми и зернобобовыми культурами составляют 47,04 миллиона гектаров.

Сев яровых культур весной проходил в более поздние сроки из-за неблагоприятных погодных условий. Это, в свою очередь, оказало влияние на сроки уборочных работ.

Аграрии собрали в стране 117,1 миллиона тонн зерна в бункерном весе, следует из данных Минсельхоза. Сев озимых культур на урожай 2022 года проведен на площади 17 миллионов гектаров, а зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 43,7 миллиона гектаров, отмечает РИА Новости.

27 октября сообщалось, что Кабмин в ходе того же заседания планирует обсудить ход проведения Всероссийской переписи населения.