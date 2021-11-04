Москвичам рассказали о производстве шоколада на фабрике «Рот Фронт»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Западное Карта всех событий

Кондитерской фабрике «Рот Фронт» исполнилось 195 лет, предприятие имеет статус промышленного комплекса и получает льготы от города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 4 ноября.

— Изделия столичных кондитеров отправляются на экспорт в 65 стран. Серьезную долю в общем производственном объеме составляет фабрика «Рот Фронт», где ежегодно выпускают более 70 тысяч тонн готовой продукции, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Производство находится в промышленном здании в районе Бирюлево Западное. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, всего над производством шоколада и кондитерских изделий в столице ежедневно трудятся более десяти тысяч человек.

Сперва рабочие вскрывают мешки с какао-бобами, привезенным из Нигерии, Эквадора, Венесуэлы и других стран. После этого сырье насыпают в специальный барабан, где при помощи центрифуги от них отделяют инородные частицы, затем моют и убирают шелуху. В соседнем цехе бобы обжаривают и измельчают до какао-крупки, после этого ее вновь обжаривают и получают уже тертое какао.

Это, по словам технологов, является основным компонентом для производства шоколада. Для получения масла какао следует лишь отжать тертое сырье с помощью специальной установки.

Когда процесс переработки завершен, масло какао первого отжима разливают по специальным коробам для дальнейшего производства сладостей. За сутки в цеху перерабатывается около 85 тонн сырья, уточнил руководитель цеха по переработке какао-бобов Дмитрий Соловьев.

Крупным инвестиционным проектом фабрики стала новая линия по производству шоколада с двойными и тройными начинками — молочными, ореховыми, карамельными и другими. По словам сотрудников, ее запуск позволит увеличить объем производства шоколада и расширить ассортимент.

По словам Натальи Пучковой, директора по контролю качества, рецепт конфет не менялся с 1959 года. Оборудование вымешивает ингредиенты и формирует жгуты из сладкой массы, затем их режут на сотни конфет, которые ровными рядами едут по ленте к заверточным машинам.

Продукцию фабрики продают не только в России, но и за рубежом. В настоящее время на производстве заняты более 3,2 тысячи работников, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.