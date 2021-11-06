«Они защищались»: адвокат сообщил о позиции задержанных за нападение на отца с ребенком в ТиНАО

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Адвокат Роман Масютенко рассказал о позиции молодых людей, задержанных за избиение отца в Новой Москве. По его словам, они утверждают, что им пришлось защищаться в ходе конфликта, а не нападать.

— Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали, — сообщил адвокат РЕН ТВ.

Масютенко отметил, что является защитником одного из подозреваемых, который проходит по делу о хулиганстве.

Он рассказал, что под следствием пока находятся четыре человека. Были проведены очные ставки, в том числе с отцом, проведены допросы.На данный момент подозреваемые в избиении мужчины задержаны на 48 часов.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело передано в Следственный комитет. Позднее правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ужесточить статью по делу о конфликте в ТиНАО, переквалифицировав действия напавших на мужчину с ребенком.