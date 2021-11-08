В Кремле сообщили, что сокращение сроков действия QR-кодов не обсуждалось

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сокращение срока действия QR-кодов о вакцинации против коронавируса в России не обсуждалась и не обсуждается. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В понедельник, 8 ноября, пользователи сервиса «Госуслуги» заметили, что срок действия их QR-кодов о вакцинации от коронавируса изменился. У некоторых граждан на сайте появилась отметка, что их сертификат был сформирован 8 ноября текущего года, а его действие закончилось в уже прошедший день. О причинах этого «Вечерней Москве» рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

До этого в Минцифры РФ сообщили, что срок действия QR-кодов о вакцинации против коронавируса на сервисе госуслуг остается прежним. Сервис работает в штатном режиме. Сроки действия кодов восстанавливаются.

В оперштабе заявили, что изменение сроков действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции на портале «Госуслуги» связано со сбоем программы. В течение дня предыдущие сроки действия кодов должны быть восстановлены.

С 8 ноября россияне смогут получить обновленный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или о факте перенесенной болезни. Документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сертификат будет формироваться автоматически в виде электронного документа. Отмечается, что он будет доступен не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Сертификаты, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.