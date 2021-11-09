Мария Захарова ответила на призыв Польши ввести санкции из-за мигрантов

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В Министерстве иностранных дел (МИД) Польши заявили, что в отношении участников ситуации с мигрантами из Белоруссии на государственной границе необходимо ввести комплекс санкций. Об этом стало известно во вторник, 9 ноября.

— Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке, — написал МИД страны на официальной странице в социальной сети Twitter.

На эту ситуацию отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В своем комментарии она намекнула на похожие события в США с беженцами из Ирака.

— И против Буша-младшего с Пентагоном? — написала дипломат в личном Telegram-канале.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе перевели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска Кузница. Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте Кузница.