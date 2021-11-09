Врач назвала продукты для профилактики варикоза

Фото: Олег Сыров / Вечерняя Москва

Флеболог Дарина Клименко рассказала, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы укрепить стенки сосудов и максимально защитить себя от варикозного расширения вен.

— Если ваша мать, бабушка и прабабушка страдали от варикоза, то количество потребляемого чеснока и морепродуктов никак не повлияет на ситуации. В то же время есть рекомендации по поводу питания. В них входит увеличение доли свежих фруктов и овощей в рационе, употребление до 50 миллилитров растительного масла, отдавайте предпочтение цельнозерновому хлебу и добавляйте в рацион гречку, — объяснила врач в интервью для YouTube-канала «Клачт онлайн».

Также доктор отметила, что не одобряет прием витаминов, которые пациент назначает себе сам без рекомендаций врача и сданных анализов.

Среди самых эффективных методов лечения варикозной болезни Клименко выделяет оперативное вмешательство.

— Вылечить варикозную болезнь можно за час, если мы говорим об операции. Но, если быть точнее, два дня. Пациент к нам приходит на консультацию, мы даем список анализов, прорабатываем план операции и ждем, когда он придет с готовыми результатами. Уже потом пациент приходит, мы делаем разметку, УЗИ, с пациентом знакомится анестезиолог, и после этого проводится процедура, которая длится час, и после этого, буквально через час, пациент уходит из клиники, — объяснила врач.

Эксперт назвал продукт, который в 20 раз повышает риск образования тромбов.