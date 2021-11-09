Литва ввела режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией

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Сейм Литвы поддержал предложение местного правительства о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за ситуации с беженцами на границе с Белоруссией.

— Сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Такое решение было принято впервые в истории восстановленной независимой Литвы, — говорится в сообщении парламента в Twitter.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российская сторона причастна к ситуации с беженцами на польско-белорусской границе. Такое мнение он выразил во вторник, 9 ноября.

В этот же день официальный представитель МИД Мария Захарова высказала мнение, что западной стороне не нужно делать вид, что ситуация с беженцами на границе Белоруссии является некой «гибридной операцией» президента республики Александра Лукашенко при поддержке России, потому как эти предположения не соответствуют действительности.

Телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко о ситуации с беженцами на границе республики с Польшей и Литвой состоялся во вторник, 9 ноября. Отмечалось, что лидеры государств условились продолжать контакты по данным вопросам.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

Во вторник, 9 ноября, в Министерстве обороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница в Польше. В пресс-службе ведомства заявили, что сторона Белоруссии продолжает увеличивать военную силу на границе.