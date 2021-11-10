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Москвичам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях ноября

Виктория Сикерина

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Москвичам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях ноября
Фото: Pexels

Должность руководителя проектов в лизинговой компании с заработной платой от 430 тысяч рублей в месяц стала самой высокооплачиваемой вакансией ноября в столице. Кандидату пообещали постоянные премии, дополнительные отпускные дни и расширенный пакет льгот и компенсаций. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

На втором месте расположилась вакансия разработчика на языке Scala. Такому специалисту могут заплатать от 350 до 370 тысяч рублей в месяц. Для приема на такой пост работодатель потребовал релевантный опыт работы, знание нескольких программ для программирования и сервисов с большими базами данных, а также профильное высшее образование.

Третье место заняла должность от компании из Великобритании. Руководство предложило вакансию разработчика для работы с языками программирования PHP и их конфигурациями Symfony и Laravel со стажем от трех лет и отличным знанием необходимых программ. В данном случае соискателю пообещали заплатить до 330 тысяч рублей в месяц. Также для потенциального сотрудника предусмотрели бонусы от прибыли и по итогам работы.

Топ-5 замкнули вакансии директора по продажам и руководителя отдела электронной коммерции. Здесь кандидатам предложили по 300 и 250 тысяч рублей в месяц минимум.

Также аналитики SuperJob отметили, что самой высокооплачиваемой должностью в России за ноябрь стала вакансия главного инженера в нефтегазовой компании в Уфе. Соискателю пообещали полмиллиона рублей в месяц.

В среду, 9 ноября, директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец рассказала, что организация проведет в ноябре цикл онлайн-занятий, посвященных эффективному трудоустройству.

По ее словам, вебинары помогут узнать все о современных методах поиска работы, а также научат управлять эмоциями и производить необходимое впечатление на работодателя.

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