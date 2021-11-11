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Генсек ООН обеспокоен невыдачей американских виз российским дипломатам

Михаил Алимов

Политика
Генсек ООН обеспокоен невыдачей американских виз российским дипломатам
Фото: МИД РФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен невыдачей виз США дипломатам из России и некоторых других стран. Об этом в четверг, 12 ноября, заявил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

— Генеральный секретарь и юридический советник ООН были очень обеспокоены продолжающимися проблемами <…> в отношении виз, и взаимодействовали со страной пребывания (США), а также пострадавшими государствами-членами на высоком уровне, чтобы найти своевременные и приемлемые решения, — рассказал он РИА Новости.

Организация продолжит тесно взаимодействовать со столкнувшимися с этой проблемой странами и США. Соответствующим образом Дюжаррик прокомментировал просьбу российской стороны задействовать процедуру арбитража, чтобы решить проблему невыдачи виз дипломатам.

Представитель РФ в Шестом комитете Генассамблеи ООН Сергей Леонидченко отметил, что РФ неоднократно за последние четыре года сталкивалась со сложностями и отказами при выдаче виз сотрудникам постпредства страны при ООН и дипломатам из Москвы.

В октябре Госдеп Соединенных Штатов отнес российских граждан к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Госдепартамент отмечает, что к категории Homeless Nationalities (дословно переводится как «бездомные национальности») относятся граждане стран, на территории которых нет консульства США. Туда же входят жители государств, ситуация в которых, по мнению американских властей, не позволяет дипломатам обрабатывать заявления на получение визы США из-за сокращения численности сотрудников консульства.

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