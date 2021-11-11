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Глава МИД Белоруссии сообщил о попытке наказать Россию через раздувание конфликта на границе

Михаил Алимов

Политика
Глава МИД Белоруссии сообщил о попытке наказать Россию через раздувание конфликта на границе
Фото: Пресс-служба Совфеда

Страны Евросоюза через раздувание конфликта на польско-белорусской границе стремятся наказать Россию. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

— Это просто попытки оправдать свою, скажем, деструктивную, конфронтационную политику по отношению к России, потому что если брать по-крупному, в геополитическом контексте, то все действия, которые сейчас так называемый коллективный Запад предпринимает по отношению к Белоруссии, направлены с дальним прицелом именно на Россию, потому что Россия представляет, как они считают, угрозу для коллективного Запада. Поэтому все, что сейчас предпринимается в отношении Белоруссии, сделано для того, чтобы в том числе каким-то образом наказать и Россию, — рассказал он в интервью РИА Новости.

Макей отметил, что это его личное мнение, но оно имеет под собой достаточные основания.

В ночь на 11 ноября сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают введение санкций в отношении компании «Аэрофлот». Информация представлена в рамках нового пакета ограничительных мер в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Также санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines. ЕС может объявить о новых ограничениях уже в начале декабря.

На границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Толпы нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Азии уже который день пытаются проникнуть на территорию Евросоюза. Польская армия приведена в боевую готовность, а Литва собирается объявить режим ЧС. О желаниях мигрантов и о том, как будут развиваться данные события, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

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