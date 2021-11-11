Два российских бомбардировщика Ту-160 пролетели над Белоруссией

Фото: Yuriy Lapitskiy / CC BY-SA 2.0

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 выполнили патрулирование над Белоруссией в сопровождении истребителей Су-30СМ ВВС Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны России в четверг, 11 ноября.

— Продолжается отработка совместных мероприятий ВВС и ПВО вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. Сегодня, 11 ноября, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь, в ходе которого отработаны вопросы их истребительного прикрытия самолетами Су-30СМ ВВС Белоруссии, — говорится в сообщении.

Операция, как уточняется, была проведена для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Патрулирование не направлено против третьих стран, летчики выполнили задачу, подчеркнули в министерстве.

Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут. Бомбардировщики пролетели за это время более трех тысяч километров, отмечает ТАСС.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница». 9 ноября в Минобороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница.