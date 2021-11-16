Медведев одержал победу над Зверевым на итоговом турнире АТР

Фото: Twitter / Olympic Russia

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева на итоговом турнире АТР в Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Последний матч группового этапа Медведев проведет против итальянца Маттео Берреттини.

За победу Медведев получил чек на 2,5 миллиона долларов. Примечательно, что за весь турнир россиянин проиграл всего лишь один сет своим соперникам.

Теннисистка Елена Веснина в разговоре с «ВМ» отметила, что достижение Медведева — историческая и грандиозная для страны победа. По ее словам, Джокович до последнего пытался поменять тактику и помешать российскому спортсмену, но у Медведева были «ответы на все вопросы».