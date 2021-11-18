Путин обвинил ЕС в использовании мигрантов для давления на Белоруссию

Фото: Администрация президента РФ

Европейский союз (ЕС) использует миграционный кризис для давления на Белоруссию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 18 ноября.

— Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в нашем близком для нас регионе, для давления на Минск и при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере, — приводит слова Путина сайт Кремля.

17 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с врио канцлера Германии Ангелой Меркель о миграционном кризисе. Лидеры договорились, что проблема будет вынесена на уровень Белоруссии и ЕС.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».