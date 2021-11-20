США предложили новые санкции против России в случае «вторжения на Украину»

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Если Россия вторгнется на территорию Украины, то к ней могут быть применены новые санкции. Обновленную поправку предложил сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес.

Он предложил ввести санкции и запреты на въезд против ведущих российских военных и сотрудников разведки, а также предлагает увеличить военную помощь Киеву.

Кроме этого, поправка предлагает ввести санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора и предприятий по добыче полезных ископаемых, пишет портал Axios со ссылкой на внесенный в Конгресс текст поправки к оборонному бюджету.

Также предлагаются санкции против первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ и против любой компании или лица, которые участвуют в планировании газопровода «Северный поток — 2».

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.