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В Госдуме объяснили намерение США ввести санкции против России

Анастасия Колоскова

Политика
В Госдуме объяснили намерение США ввести санкции против России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Предложение США ввести санкции против России в случае «вторжения в Украину» вызвано тем, что американские политики хотят подобраться к «кормушке» бюджета, выделяемого на сдерживание «российской угрозы». Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

— Считаю, что в культурном западном мире, как всегда, все упирается в деньги. И та группа сенаторов, которая, стуча кулаком, требует новых санкций, просто оказалась вне кормушки и хочет в нее залезть хотя бы пальцем, — отметил он.

По словам парламентария, в США и Западной Европе «зарабатываются деньги» на так называемой российской угрозе. В связи с этим отдельные политики не хотят проигнорировать возможность «присоединиться к этим огромным денежным потокам и хоть что-то положить себе в карман».

— Это связано с большими оборонными заказами, с так называемой помощью оккупированной Украине и «политическим сдерживанием России», — приводит слова Белика РИА Новости.

До этого сообщалось, что сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил поправку, согласно которой к России могут быть применены новые санкции, если она вторгнется на территорию Украины.

Он предложил ввести запреты на въезд против ведущих российских военных и сотрудников разведки, а также увеличить военную помощь Киеву. Кроме этого, поправка предусматривает введение санкций против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора и предприятий по добыче полезных ископаемых.

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