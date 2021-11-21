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Наталья Сергунина рассказала о поддержке студий анимации в Москве

Михаил Алимов

Город
Наталья Сергунина рассказала о поддержке студий анимации в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московское правительство поддерживает городские анимационные студии. Благодаря грантам и субсидиям их работа востребована в России и мире, компании участвуют в престижных конкурсах и кинорынках, в том числе MIPCOM и MIFA. Об этом в воскресенье, 21 ноября, заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Поддержка со стороны правительства Москвы — хорошее подспорье для отрасли. Город компенсирует анимационным студиям часть затрат на адаптацию их продукции для зарубежного рынка. Выделяются гранты на производство контента и повышение экономических показателей. Сейчас продолжается прием заявок на выплаты создателям авторской анимации, получившим награды на профильных фестивалях и конкурсах, — рассказала она.

Поддержку от Москвы получила легендарная студия «Союзмультфильм». Она стала обладателем гранта на 10 миллионов рублей в сфере коммерческой анимации. Студия реализует собственные анимационные продукты, а также проекты по франшизе «Союзмультпарк» (создан при содействии правительства Москвы и Министерства культуры Российской Федерации) и «Союзмультклуб».

По мнению гендиректора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева, поддержка отрасли не только вклад в престиж города, но и выгодное экономическое решение — киноиндустрия и анимация, в частности, с каждым годом вносят все больший вклад в столичную экономику.

— Пока объем российской анимации — капля в море международного рынка, около одного процента. При этом у нас есть все шансы, чтобы в перспективе ближайших лет изменить эту ситуацию. Успехи на мировом рынке говорят, что мы научились делать высококлассные проекты, и сейчас необходимы дальнейшие вложения, чтобы масштабировать этот процесс, — отметил он.

Продукцию киностудии купили уже более 50 стран мира, а грант она планирует реализовать на производство нового контента и продвижение уже выпущенного материала.

Также столичное правительство выделило грант для студии «Аэроплан», которая входит в группу компаний «Рики».

— Это первый кейс поддержки анимационных студий Москвы, но, надеемся, не последний. Для нас любая поддержка важна, поскольку это открывает новые перспективы. Например, популярные персонажи — Фиксики — стали талисманами Павильона России на Экспо-2020 в Дубае, — рассказал управляющий директор группы компаний «Рики» Марк Завадский.

По его словам, российские студии не конкурируют друг с другом на международных рынках, а наоборот, — радуются за других, если у тех получилось найти своего зрителя и не уступить западным студиям.

Грант на 10 миллионов получила и студия Animaccord, которая занимается производством мультсериала «Маша и Медведь».

— Безусловно, сейчас, во время пандемии, эта поддержка очень важна. Благодаря ей студия может не откладывать решение части технических вопросов, — отметил продюсер анимационного проекта «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко.

Российская анимация, по его мнению, за последние 10 лет значительно выросла. Поэтому вложения города в отрасль обязательно окупятся. Кроме того, таким образом город дает возможность развиваться молодежи.

— Анимационные студии — часть цифровой индустрии, в которой работают не только режиссеры и аниматоры, но и большое количество высококвалифицированных IT-специалистов в области компьютерных технологий, специалистов по 3D-визуализации, спецэффектам, моделированию и других. Это индустрия, требующая соответствующего уровня развития инфраструктуры, обучения кадров и финансирования. И помощь правительства Москвы может оказаться решающей в формировании в нашем городе передового кластера анимационной IT-индустрии, — отметил он.

5 ноября Сергунина сообщила, что столичные анимационные студии получат грантовую поддержку, прием заявок откроется 8 ноября. По ее словам, в октябре были определены 14 получателей грантов в сфере коммерческой анимации, которые получат примерно 84 миллиона рублей. В утвержденный перечень вошли более 120 международных и национальных мероприятий индустрии кино и анимации.

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