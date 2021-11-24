Экономист предрек Турции проблемы после обвала лиры

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Турецкая лира вряд ли восстановится после обвала, поэтому страну ожидают связанные с состоянием национальной валюты проблемы. Об этом заявил генеральный директор инвестиционной компании Петр Салтыков.

— Скорее всего, как прежде, уже не будет, потому что упасть валюта развивающихся рынков может довольно легко, а вот потом восстанавливаться до прежних уровней очень сложно, и, самое главное, это никому не выгодно, — отметил экономист в комментарии «360».

Как пояснил эксперт, лира обрушилась из-за того, что президент Турции Реджеп Эрдоган категорически запретил Центробанку повышать ставки. Национальная валюта начала падать, никто не хочет в нее инвестировать.

Петр Салтыков добавил, что на мировом рынке происходящее в Турции не отразится, так как это не структурные проблемы, а результат внутренней политики руководства страны.

Турецкая лира 23 ноября поставила новый антирекорд, опустившись с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Накануне в Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста после рекордного обвала курса лиры. Протестующие требовали отставки кабмина и правящей партии, передает RT.

Ранее сообщалось, что Эрдогану подарили карту «тюркского мира» с частью российской территории.