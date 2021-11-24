Погранстража Польши сообщила об отсутствии мигрантов на границе

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Непосредственно у линии белорусско-польской границы лагерей мигрантов на данный момент нет. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.

По ее словам, у линии границы лагерей мигрантов нет, но есть группы мигрантов, перемещающихся вдоль границы.

— Сейчас мы видим только лиц, перемещающихся вдоль линии границы. Около 3–4 тысяч. Мы считаем, что это люди, которые находятся в логистическом центре, — передают слова Зданович РИА Новости.

Также сегодня, 24 ноября, в Киеве объявили о начале спецоперации на белорусско-украинской границе из-за ситуации с мигрантами. Операция призвана не допустить миграционного кризиса.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

14 ноября около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши через границу с Белоруссией. Правоохранителям удалось задержать 22 из них.

15 ноября группы нелегальных мигрантов начали покидать стихийный лагерь, организованный на границе Белоруссии и Польши.

16 ноября сотрудники силовых структур Польши применили водометы и светошумовые гранаты против групп нелегальных беженцев на белорусско-польской границе. По информации очевидцев, мигранты начали проламывать ограждение, из-за чего пограничники применили силу.

19 ноября сообщалось, что британские военные прибыли на польско-белорусскую границу, чтобы оказать помощь Вооруженным силам Польши в борьбе с миграционным кризисом. Их присутствие согласовано в рамках Расширенного передового присутствия НАТО.