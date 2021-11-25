Доступ к электронному дневнику МЭШ теперь можно получить по QR-коду

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

В электронный дневник «Московской электронной школы» (МЭШ) добавили возможность авторизации по QR-коду, сократив тем самым время доступа к сервису до 10 секунд. Об этом рассказал директор Центра цифровизации образования Евгений Комаренко.

По его словам, теперь на стартовой странице «Московской электронной школы» можно нажать на кнопку «Войти через mos.ru», после чего пользователю будет сгенерирован QR-код. Сгенерированный код следует отсканировать в приложении электронного дневника. Уточняется, что для этого пользователь должен быть авторизован в приложении с помощью единой учетной записи портала mos.ru.

— Альтернативный способ авторизации даст возможность пользователю отказаться от ручного ввода данных и займет не более 10 секунд, — передает слова Комаренко официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в библиотеке МЭШ появилась новая виртуальная лаборатория по черчению. Она предназначена для учеников 7–11-х классов и помогает изучать чертежи и материалы различной сложности.

Также в начале ноября в мобильном приложении «Дневник МЭШ» стал доступен сервис «Портфолио учащегося». Там будут храниться все достижения школьника — его успехи в учебе, в научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности.