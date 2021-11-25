Названы лучшие проконкурентные решения Москвы

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отметила в своей «белой книге» девять проконкуретных практик Москвы. Об этом в четверг, 15 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, среди отмеченных ФАС практик столицы — решения в сфере промышленности, предпринимательства и туризма. Так, например, одним из наиболее удачных решений Москвы стала оптимизация процесса управления закупками по федеральному закону № 223-ФЗ (2011), который регулирует закупки принадлежащих государству на одну половину или более коммерческих организаций.

Также ФАС отметила совершенствование ярмарочной торговли в столице. Порядок предоставления торговых мест на ярмарках выходного дня в городе упростили с 2014 года.

Кроме того, высоко оценена ФАС была работа портала mbm.mos.ru, который, по словам специалистов, формирует благоприятные условия для развития малого бизнеса.

— Также ФАС выделила такие проконкурентные практики столицы, как автоматизация в сфере государственного контроля, упрощение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям и оказание адресной поддержки промышленным предприятиям, — передает слова руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова официальный сайт мэра Москвы.

24 ноября в ГБУ «Московские ярмарки» рассказали о новых акциях, благодаря которым столичные жители могут приобрести фермерскую продукцию из регионов с хорошими скидками.