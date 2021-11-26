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Нумерологи рассказали о совместимости партнеров по дате рождения

Юлия Курганова

Общество
Нумерологи рассказали о совместимости партнеров по дате рождения
Фото: Pexels

Нумерологи считают, что дата рождения — одно из наиболее сакральных сведений о человеке. Она говорит не только о его возрасте, но и о характере. По дате рождения можно даже найти свою любовь — эксперты рассказали о том, как определить совместимость с партнером, исходя из этих данных.

Как оказалось, совместимость в романтических отношениях определяет четность или нечетность чисел, в которые родились влюбленные.

Если оба партнера родились в четные числа, то это говорит об однозначной совместимости. У таких людей, как правило, совпадают многие интересы и взгляды на жизнь. Такие отношения чаще всего заканчиваются браком.

Сочетание четной и нечетной даты рождения указывает на то, что партнеры часто будут вступать в разногласия. Это отношения по типу «качелей», когда пара регулярно ссорится, а потом переживает идиллический период. Несмотря на это, влюбленные вполне могут прожить вместе всю жизнь, вступить в брак и создать крепкую семью.

Две нечетные даты в паре могут говорить о возможности прочного союза. Однако это скорее партнерские отношения, чем романтика в классическом смысле. Тем не менее, подобный союз прекрасно подходит для брака.

Отдельно нумерологи выделили тех, у кого в дате рождения есть число семь или кратное ему. Это очень творческие и морально сильные личности. Поэтому счастливы в любви они будут только с теми, у кого в дате рождения тоже присутствует цифра семь, сообщает Пятый канал.

Нумерологи рассказали, как рассчитать «код счастья». Они уверены в том, что у каждого человека есть свой набор цифр, который поможет ему добиться успеха. Рассчитать его может каждый. Как отмечают специалисты, при помощи нужной комбинации цифр можно привлечь благополучие и удачу.

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