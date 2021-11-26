Сын выжившего в Кузбассе спасателя об отце: Я уже собирался на похороны

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Сын помощника командира взвода горноспасателей Александра Заковряшина, который выжил после происшествия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщил, что потрясен новостью о спасении отца. Он отметил, что в субботу планировал вылетать на его похороны.

— Нам-то сообщили, что он мертв, в общем-то. Я уже ехать собирался в субботу на похороны. А тут вон как все обернулось, еще в голове не укладывается все это. Конечно, в шоке сейчас все, — рассказал Дмитрий Заковряшин в комментарии Life.ru.

Ранее стало известно, что спасателю Александру Заковряшину удалось выбраться живым из шахты «Листвяжная» после выброса там метана. В настоящее время он находится под наблюдением медицинских специалистов. Его состояние оценивается как тяжелое. Однако, по данным медиков, угрозы для его жизни нет.

В Сети появилось видео, на котором спасатель Александр Заковряшин, который вышел живым из шахты «Листвяжная» после выброса там метана, рассказывает о своем спасении.

Напомним, задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. Как сообщили в службе МЧС, во время происшествия в шахте находились 285 человек. По последним данным, там погибли 52 человека, среди них шесть спасателей. Среди пострадавших числится более 60 человек, большая часть из них — шахтеры.

По факту происшествия возбудили два уголовных дела.